Свыше 2 миллионов человек посетили парки Подмосковья за неделю

Свыше двух миллионов человек посетили подмосковные парки за неделю. Это на 277 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, больше всего гостей посетили парки в субботу. В этот день там отдохнули свыше 351 тысячи человек. Всего за выходные насчитали свыше 676 тысяч жителей. При этом средняя посещаемость в будни составила 265 тысяч.

«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».