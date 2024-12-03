Свыше 19,3 миллиона человек посетили парки Подмосковья осенью

Свыше 19,3 миллиона человек посетили подмосковные парки осенью. Это на 1,3 миллиона большое, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в министерстве благоустройства региона, в сентябре в парках отдохнули более 8,2 миллиона человек, а октябре — еще более 5,9 миллиона, а в ноябре — 5,2 миллиона.

«Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого мы благоустраиваем новые территории региона, следим за содержанием парков и регламентируем уборку территорий», — рассказал глава министерства Михаил Хайкин.

Самым популярным парком осени оказался «Пехорка» в Балашихе. Там побывали более 737 тысяч человек. Еще свыше 610 тысяч гостей отдохнули в Центральном парке Долгопрудного и почти 512 тысяч — в Центральном парке Пушкино.

Для комфорта жителей там обустроили спортивные и игровые площадки, прогулочные зоны и многое другое.

В топ посещаемости также вошли парк Мира в Мытищах с показателем 469 тысяч гостей, парк Толстого в Химках, где отдохнули 456 тысяч жителей, а также Ольгинский лесопарк в Балашихе, «Звезда» в Наро-Фоминске, парк Центральной площади в Одинцове и парк имени Калинина в Королеве.