Свыше 1900 рабочих мест создали резиденты ОЭЗ «Дубна» за 9 месяцев

Руководство Особой экономической зоны «Дубна» подвело итоги работы за девять месяцев текущего года. За это время резиденты там создали 1954 новых рабочих места, а их инвестиции превысили показатель 2023 года.

Инвестиции резидентов особой экономической зоны «Дубна» в проекты достигли суммы свыше 24,5 миллиардов рублей. По словам генерального директора акционерного общества «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа „Дубна“» Антона Афанасьева, управляющая компания создала для компаний комфортные условия. В этом году 15 предприятий начали реализовывать высокотехнологичные проекты, из них семь возводят свои заводы.

«Итоги девяти месяцев текущего года показали, что наша особая экономическая зона продолжает наращивать научно-технический и промышленный потенциал, привлекая новые производства на бизнес-площадку», — добавил он.

Инвестиции IT-компаний технико-внедренческой зоны выросли почти в два раза. Они достигли суммы в 13 миллиардов рублей. Самый большой прирост показали компании, которые реализуют проекты по созданию центров обработки данных: «НЦСД» и «Вайлдберриз». В Дубне разработали центр данных Федеральной налоговой службы России. Его организовали для сбора, обработки, анализа и хранения финансовых сведений со всей России.

Биомедицинский кластер также показал весомый прирост в 2024 году. Суммарные инвестиции здесь достигли 2,4 миллиардов рублей.

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