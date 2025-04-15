Свыше 190 тысяч жителей Подмосковья оформили пособие для многодетных семей

Многодетные семьи могут получить государственную поддержку в виде единого пособия. В Подмосковье такую выплату уже оформили более 190 тысяч жителей.

Оформить пособие могут беременные, а также семьи с детьми до 17 лет. Сумма поддержки колеблется от 50 до 100% от прожиточного минимума — от девяти до 21 тысячи рублей.

«В Подмосковье более 1,2 миллиона семей, воспитывающих детей, из которых 115 тысяч являются многодетными. Одной из самых востребованных мер поддержки для беременных женщин и семей с детьми является единое пособие, которое получают более 190 тысяч жителей нашего региона», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В Минсоцразвития Подмосковья добавили, что с прошлого года пособие назначают по месту фактического проживания или временной регистрации. При оценке нуждаемости семьи оценивают доходы, наличие недвижимости, транспортные средства и проценты по вкладам.

Узнать больше о пособии и его размерах можно по ссылке.