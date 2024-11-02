Свыше 190 тематических ярмарок проведут в Подмосковье в ноябре. Они пройдут в 42 округах региона.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, всего в ноябре проведут 193 тематические ярмарки. Среди них — «Первый снег» в Звенигороде, «Ноябрьская» в Рузе, «Праздник сластен» в Черноголовке, «День матери» в Шаховской, а также винодельческая ярмарка в Клину, которая пройдет с 4 по 10 ноября.

Жители могут приобрести фермерские товары, а также продукцию из стран ближнего зарубежья. Это молоко, сыры, мясные деликатесы, кондитерские и хлебобулочные изделия и многое другое.

Больше всего ярмарок в этом месяце пройдет в Щелкове. Там подготовят 20 торговых площадок. Еще 14 откроют в Красногорске, 13 в Истре и по 10 в Одинцове и Зарайске.