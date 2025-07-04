Свыше 190 стихийных троп вдоль ж/д путей устранили в Подмосковье с января

С начала года в Подмосковье устранили свыше 190 незаконных переходов через железную дорогу. Специалисты также обустроили ограждения вдоль путей.

Как рассказали в региональном Минтрансе, стихийные тропы убрали в 40 округах Подмосковья. В таких местах также установили 765 метров ограждений, из них 350 метров — железобетонные. Больше всего их оборудовали в Наро-Фоминске.

Рядом с железной дорогой также устанавливают камеры видеонаблюдения и высаживают труднопроходимые кустарники. Эти меры позволяют повысить безопасность пассажиров. Всего в этом году в Подмосковье планируют обустроить тысячу метров железобетонных ограждений вдоль путей.

В министерстве напомнили, что с начала этого года в регионе выявили свыше 100 несчастных случаев на путях. Больше половины из них произошли из-за перехода в неположенных местах.

Жителей призвали быть внимательными и переходить железную дорогу только в специальных местах.