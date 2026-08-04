Свыше 19 тысяч жилых домов Подмосковья проверили на готовность к зиме

В Подмосковье продолжается подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону 2026–2027 годов. Специалисты проводят плановые проверки жилого фонда, оценивая готовность инженерных систем и конструктивных элементов зданий к зиме.

Во время осмотров особое внимание уделяют состоянию отопительных систем, тепловых узлов и запорной арматуры, кровель и водостоков, теплоизоляции трубопроводов на чердаках и в подвалах, а также внутридомового газового оборудования, включая герметичность соединений и работу автоматики безопасности.

Как ранее сообщил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов, подготовка проводят по риск-ориентированному принципу. В приоритете находятся более 12 тысяч домов, построенных до 1991 года и получивших наибольшее количество обращений жителей.

Всего в план проверок включили свыше 48 тысяч многоквартирных домов. К контролю также привлекают председателей советов домов.

Всего в Московской области насчитывают более 53 тысяч многоквартирных домов, из которых уже обследовали свыше 19 тысяч.

По словам министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игоря Даниленко, инспекторы также проверяют подъезды, подвалы, чердаки, кровли и фасады. Проверки проводятся по чек-листу с распределением нарушений по степени приоритетности.

В первую очередь выявляют подтопления подвалов, протечки инженерных сетей, повреждения теплоизоляции и другие критические дефекты. Все замечания заносят в региональную Единую диспетчерскую службу и оперативно передаются управляющим организациям, которые обязаны устранить нарушения в срок от одного до семи дней. Процесс и результаты работ фиксируют в единой системе.