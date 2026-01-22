Свыше 19 тысяч заявок на ремонт газовой техники подали в Подмосковье за год

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявку на ремонт или замену газового оборудования. В 2025 году этой госуслугой воспользовались более 19 тысяч раз.

Как сообщили в областном Мингосуправления, для подачи заявки нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму с указанием типа оборудования, адреса и желаемой даты визита мастера. Ответ поступит в личный кабинет в течение трех рабочих дней. После этого заявителю позвонят для согласования деталей.

Акт о проведении работ также поступит в личный кабинет. Его необходимо подписать электронной подписью.

Подать заявку также можно через мобильное приложение «Добродел».