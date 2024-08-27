Свыше 19 тысяч счетчиков электричества заменили в Подмосковье с начала года

Сотрудники «Мособлэнерго» установили или заменили 19,5 тысячи счетчиков в жилых домах Подмосковья с начала года. Больше весго работ провели в Раменском, там с января смонтировали 6,4 тысячи приборов.

Как рассказали в Минэнергетики региона, с начала года в Люберцах заменили 1,1 тысячи счетчиков, в Кашире — 723, в Серпухове — 470. Новые приборы самостоятельно передают данные в режиме реального времени, избавляя жителей от передачи показаний вручную.

По словам вице-губернатора Подмосковья, министра энергетики Евгения Хромушина, с июля 20202 года обязанность по установке и обслуживанию приборов учета перешла к сетевым компаниям.

«Бесплатная замена приборов учета с последующим их допуском в эксплуатацию осуществляется „Мособлэнерго“ по заявлению при истечении срока эксплуатации прибора или поверки, выходе его из строя или утрате. При этом обязанность бесплатно произвести установку или замену прибора учета возникает у „Мособлэнерго“ только в случае наличия у потребителя непосредственного или опосредованного присоединения и в процессе нового технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям компании», — отметил он.

В министерстве добавили, что бесплатную замену счетчиков проводит организация, с которой у собственника подписан договор. Работы проводят специалисты «Мособлэнерго» круглый год на всей территории обслуживания.

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