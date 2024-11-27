Свыше 18,5 тысячи женщин выбрали партнерские роды в Подмосковье с января

Свыше 30% рожениц выбрали партнерские роды в Подмосковье в этом году. Это более 18,5 тысячи человек.

Роды в сопровождении близкого человека набрали популярность в Подмосковье. По словам главы регионального Минздрава Максима Забелина, такую возможность женщинам предоставляют бесплатно в перинатальных центрах и роддомах.

«Многим женщинам во время родов крайне важно чувствовать поддержку близкого человека. С начала года более 18,5 тыс. женщин выбрали партнерские роды, что составляет свыше 30% от их общего числа», — отметил министр.

В перинатальных центрах и родильных домах Подмосковья женщинам доступны мягкие, вертикальные и партнерские роды, а также сопровождение доулы.

Узнать подробнее об этом можно на тематическом интернет-портале, а также по телефону единого кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8 (800) 550-30-03.