Свыше 185 тысяч онлайн-заявок на госуслуги по недвижимости подали в Подмосковье

С начала года более 185 тысяч жителей Подмосковья получили госуслуги по земле и имуществу в электронном виде. Это на 28,8 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года.

Как сообщили в региональном Минимуществе, всего с начала года специалисты обработали 185,6 тысячи онлайн-заявлений. Чаще всего жителей интересовало перераспределение земельных участков.

«Количество заявлений по предоставлению услуг по земле и имуществу, поступающих в наше министерство, на протяжении нескольких лет остается стабильно высоким. Прежде всего это благодаря цифровой трансформации, которая успешно продолжается, и систематической работе над сокращением сроков оказания услуг», — сказал глава ведомства Тихон Фирсов.

Так, с начала года 41,9 тысячи человек получили услугу по перераспределению земель, 38,8 тысячи — согласовали предоставления участков, государственная собственность на которые не разграничена, еще 20,5 тысячи жителей подали заявки на получение недвижимости в аренду или собственность без торгов.