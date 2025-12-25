Свыше 184 млрд рублей направят на здравоохранение Подмосковья в 2026 году

Свыше 184 миллиардов рублей направят на поддержку сферы здравоохранения Московской области в 2026 году. Средства выделят на улучшение доступности медицины, обновление больниц и поликлиник, а также на поддержку врачей и медицинского персонала.

Лекарства и профилактика

В Министерстве экономики и финансов уточнили, что финансирование проведут в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья».

Особое внимание уделят первичной помощи и профилактике болезней — на эти цели направят 36 миллиардов рублей.

Значительная часть средств, 34 миллиарда, пойдет на обеспечение пациентов лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием. Из этой суммы около 31 миллиарда рублей потратят на льготные препараты для отдельных категорий жителей.

Кроме того, более 833 миллионов рублей выделили на приобретение вакцин для профилактических прививок.

Современная техника

Продолжится техническое переоснащение учреждений. В 2026 году на эти цели предусмотрено 16 миллиардов рублей. На них приобретут свыше 7,5 тысячи единиц легкого и 43 единицы тяжелого оборудования, а также обновят мебель.

Кроме того, планируется заменить машины скорой помощи в Территориальном центре медицины катастроф.

Современное оборудование установят в отделениях паллиативной помощи, а также в учреждениях, где лечат онкологические заболевания.

Около 76 миллиардов рублей направят на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

Привлечение кадров

Важной частью работы останется привлечение в Подмосковье квалифицированных кадров. В 2026 году сохранятся доплаты к зарплате для отдельных категорий работников.

Врачи, фельдшеры, акушерки и медсестры, которые начали работать в селах и поселках, смогут получить единовременную выплату от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Более 18 тысячам сотрудников будут ежемесячно выплачивать компенсацию за аренду жилья — до 30 тысяч рублей, а для семей из двух медиков сумма вырастет до 45 тысяч рублей. На эти меры социальной поддержки из бюджета выделили примерно девять миллиардов рублей.