Свыше 180 врачей бесплатно получили земельные участки в Подмосковье с января

Свыше 180 подмосковных медиков получили земельные участки по льготной программе с января. Чаще всего они используют недвижимость для строительства дома.

Программу «Земля врачам» реализуют в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьев. По ней медики могут получить собственные участки для строительства дома или ведения хозяйства. С января их предоставили 184 узким специалистам.

Больше всего земельных участков медикам предоставили в Орехово-Зуеве, там их получили 20 врачей. Еще 16 — в Пушкино и 15 — в Талдоме. Всего за три года поддержкой обеспечили 2,3 тысячи специалистов.

Чаще всего врачи используют участки для строительства. Их уже возвели 188 человек, из которых 167 поставили дома на кадастровый учет. Еще 104 находятся в процессе работ. Медики построили 36 домов в Домодедове, 18 — в Пушкино и 19 — в Ступине.

Землю будут предоставлять медикам до 2026 года. Для участия в программе они должны соответствовать ряду условий, среди которых — работа по одной из дефицитных специальностей.

Подать заявку на получение поддержки можно через администрацию или «Госуслуги».

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