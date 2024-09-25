Свыше 180 вокалистов приняли участие в фестивале памяти Кобзона в Одинцове

Третий фестиваль-конкурс вокалистов, посвященный памяти Иосифа Кобзона, прошел в Одинцовском округе. Больше 180 артистов из Тюмени, Смоленской области, Волгограда, Домодедова, Химок, Дмитрова, Балашихи, Одинцова и многих других городов России вышли на сцену концертного зала Культурно-досугового центра имени Кобзона.

Мероприятие проходило в течение двух дней. Зрители могли насладиться яркими выступлениями и зажигательными номерами. Фестиваль собрал в сумме около тысячи гостей. Участников оценивали по многим критериям, основными из них были творческий потенциал, выбор композиции и само исполнение.

Это мероприятие стало не просто конкурсом, но и платформой для обмена опытом между коллективами, обсуждению творческих планов на будущее и для продвижения молодых талантов не только Одинцовского округа, но и других городов России.

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