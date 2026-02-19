Свыше 180 тысяч счетчиков электричества заменили в Подмосковье за год

В Подмосковье подвели итоги работы по установке счетчиков за прошлый год. Специалисты компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» смонтировали и заменили свыше 180 тысяч приборов учета электроэнергии.

Этот показатель превысил результаты 2024 года более чем на 10%.

Почти 54,5 тысячи новых счетчиков появились в рамках технологического присоединения новых объектов. Еще свыше 126 тысяч приборов установили взамен старых — если оборудование выходило из строя, терялось или у него истекал срок эксплуатации и межповерочный интервал.

Больше всего новых счетчиков в прошлом году появилось у жителей Коломны и Раменского округа.

В Министерстве энергетики Московской области напомнили, что с 1 июля 2020 года действуют новые правила. Федеральный закон № 522-ФЗ возложил обязанность по установке и обслуживанию устройств на сетевые компании. Это касается как владельцев частных домов, так и организаций.

«Модернизация систем учета — одна из ключевых задач для повышения надежности и прозрачности энергоснабжения Подмосковья. Важно, что эта работа напрямую снижает нагрузку на жителей: по закону обязанность по установке и обслуживанию счетчиков лежит на сетевых компаниях, а новые интеллектуальные приборы избавляют людей от необходимости самостоятельно передавать показания, делая учет электроэнергии максимально удобным и современным», — пояснил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Работы специалисты ведут круглый год на всей территории Подмосковья.