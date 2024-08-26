Свыше 180 тысяч детей отдохнули в летних лагерях Подмосковья с начала сезона

Этим летом в Подмосковье работали 105 загородных детских лагерей, еще 985 открыли на базе школ и учреждений культуры и спорта. В них отдохнули более 180 тысяч ребят.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, сезон летнего отдыха завершился во многих детских лагерях региона на этой неделе.

«С начала лета в наших детских лагерях отдохнули свыше 180 тысяч ребят, а 4,5 тысячи детей из семей с низкими доходами по бесплатным путевкам от правительства региона побывали на море», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В министерстве добавили, что ежегодно по губернаторской программе 400 ребят из ДНР отдыхают у моря, скоро у них закончится смена в Анапе. Особое внимание также уделили детям из семей участников СВО, в этом году в лагере «Литвиново» побывали три тысячи из них.

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