Свыше 1,8 тысячи пешеходных переходов подготовили к 1 Сентября в Подмосковье

К началу нового учебного года дорожная инфраструктура Московской области прошла масштабную проверку безопасности. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

«Всего в нормативное состояние привели более 1800 переходов у детских садов, школ, гимназий, лицеев, колледжей и техникумов — они соответствуют нормам безопасности: здесь есть разметка, искусственные неровности, ограждения и соответствующее снижение скоростного режима для комфортного и безопасного передвижения», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В рамках подготовки рабочие обновили горизонтальную разметку, восстановили светофоры, дорожные знаки и ограждения, а также обустроили «лежачих полицейских». Работы распределились следующим образом: 25 объектов на федеральных трассах, 540 на региональных дорогах и 1265 на муниципальных улицах.

Наибольшая концентрация работ на региональной сети зафиксирована в зоне ответственности Раменского РУАД (более 100 переходов). В перечень вошли ключевые точки в Балашихе (Косинское шоссе у школы № 12), Бронницах (Рязанское шоссе у школы № 2), Жуковском (улица Гагарина у Физтех-школы) и Реутове.

На муниципальном уровне лидерами по объему выполненных задач стали Одинцовский округ (более 100 переходов), городской округ Люберцы (свыше 80) и Наро-Фоминский округ (более 70).

Всю актуальную информацию о состоянии транспортной системы региона можно найти в официальном канале Министерства в мессенджере «Макс».