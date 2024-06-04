Свыше 1,8 тысячи ям отремонтировали в подмосковных дворах с начала сезона

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Свыше 350 тысяч квадратых метров ям отремонтировали в подмосковных дворах с начала сезона. Это более 1800 дефектов.

Как рассказали в подмосковном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, муниципалитеты уже оцифровали ямы, которые отремонтируют в этом году. Коммунальщики восстановят асфальт и устранят повреждения. По словам главы ведомства Владислава Мурашова, во дворах уже отремонтировали 1850 ям.

«В план были включены адреса с изношенным покрытием, требующим обновления. Подрядные организации работают быстрыми темпами в 23 городских округах, включая Наро-Фоминский, Сергиево-Посадский, Реутов, Можайский и Павловский-Посадский», — рассказал он.

Всего в Подмосковье в 33 городских округах обновят покрытие во дворах и проездах на общей площади более 577 тысяч квадратных метров.

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