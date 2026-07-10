Свыше 18 тысяч соцсправок оформили через «Добродел» с начала года

В пресс-службе Мингосуправления Московской области сообщили, что в мобильном приложении «Добродел» можно оформить несколько социальных справок. Для того необходимо подать одно заявление.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно авторизоваться в приложении, перейти в раздел «Услуги», затем выбрать «Документы» и «Справки Минсоцразвития МО». После этого необходимо заполнить онлайн-форму заявления, и готовый документ появится в личном кабинете.

По одному заявлению можно получить справки о получении или неполучении пособий, компенсаций и других мер социальной поддержки. Также доступны справки о размере выплаченной компенсации за жилищно-коммунальные расходы и о среднедушевом доходе семьи для получения бесплатной юридической помощи.

Услуга предоставляется бесплатно в срок от одного до пяти рабочих дней. Она пользуется большой популярностью у жителей Подмосковья: с начала года ей воспользовались более 18 тысяч раз.

«Добродел» — это единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Московской области. Скачать приложение можно по ссылке.