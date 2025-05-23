Свыше 18 тысяч проверок владельцев гражданского оружия провели в Подмосковье

Подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии подвело итоги работы за четыре месяца. За это время сотрудники управления провели более 18 тысяч проверок владельцев гражданского оружия. Об это сообщили в пресс-службе ведомства.
Служащие изъяли более двух тысяч единиц снаряжений и лишили 600 хозяев выданных ранее разрешений.
Добровольно граждане и организации передали также более двух тысяч единиц оружия. В ходе проверок охранных предприятий 50 компаний привлекли к административной ответственности.
Кроме того, сотрудники ведомства обработали почти 46 тысяч обращений от физических и юридических лиц, связанных с оборотом оружия и частной охранной деятельностью.
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