Свыше 18 тысяч проверок владельцев гражданского оружия провели в Подмосковье

Подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии подвело итоги работы за четыре месяца. За это время сотрудники управления провели более 18 тысяч проверок владельцев гражданского оружия. Об это сообщили в пресс-службе ведомства.

Служащие изъяли более двух тысяч единиц снаряжений и лишили 600 хозяев выданных ранее разрешений.

Добровольно граждане и организации передали также более двух тысяч единиц оружия. В ходе проверок охранных предприятий 50 компаний привлекли к административной ответственности.

Кроме того, сотрудники ведомства обработали почти 46 тысяч обращений от физических и юридических лиц, связанных с оборотом оружия и частной охранной деятельностью.