Свыше 18 тысяч пенсионеров из подмосковных сел доставили на медосмотры с января

Фото: Пресс-служба Минсоцразвития МО

Свыше 18 тысяч жителей Подмосковья старше 65 лет доставили в социальные центры для прохождения диспансеризации с начала года. Им помогли добраться из отдаленных сел и деревень.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, медосмотр позволяет выявить заболевания на ранней стадии и избежать осложнений в будущем. По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Людмилы Болатаевой, пенсионерам рекомендую проходить диспансеризацию ежегодно.

«Социальные центры региона работают в тандеме с медучреждениями, чтобы обеспечивать доставку пожилых людей из отдаленных деревень и сел, которым порой трудно самостоятельно добраться до поликлиники», — отметила она.

В министерстве добавили, что социальные центры составляют график проведения осмотров, а затем жителей сел забирает специализированный транспорт. После всех процедур пенсионеров отвозят обратно. Подать заявку для прохождения диспансеризации можно в ближайшем медучреждении.

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Lu Hanxin/Xinhua

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