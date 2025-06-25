Свыше 18 тысяч IT-специалистов привлекли на работу в Подмосковье благодаря грантам

Программу поддержки IT-специалистов запустили в Подмосковье в 2022 году. Так, компании могут получить гранты при приеме на работу новых сотрудников. За это время предприятия трудоустроили более 18 тысяч человек.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, в рамках программы поддержки было подписано 64 соглашения о выдаче грантов. Это позволило привлечь свыше 18 тысяч специалистов, из них шесть тысяч трудоустроились в этом году.

«На старте программы в нашем регионе трудились около 28 тысяч специалистов в сфере информационных технологий, а спустя почти три года численность работников отрасли выросла на 66%», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Участвовать в программе могут компании, соответствующие нескольким критериям. Они должны быть аккредитованы в Минцифры России, зарегистрированы в Подмосковье и получать не менее 30% доходов от IT-деятельности.

Размер гранта зависит от квалификации новых сотрудников и уровня их заработной платы.

Подробную информацию о программе можно найти на «Госуслугах».