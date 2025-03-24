Свыше 1,8 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю

За неделю парки Подмосковья посетили свыше 1,8 миллиона человек. Это на 312 тысяч больше, чем неделей ранее. Всего с начала года там насчитали свыше 13 миллионов отдыхающих.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, самую высокую посещаемость парков выявили в воскресенье. В этот день их посетили более 353 тысяч человек. В будни в среднем там было 250 тысяч отдыхающих.

Самым популярным на минувшей неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе. В нем побывали свыше 65 тысяч человек. Еще 51 тысяча посетила Центральный парк в Долгопрудном, 44 тысячи — парк имени Калинина в Королеве, 42 тысячи — парк в Пушкино, 41 тысяча — парк имени Толстого в Химках.

«Таким образом, рост посещаемости парков Подмосковья в марте 2025 года подчеркивает интерес жителей к активному отдыху и благоустроенным общественным пространствам», — заключили в ведомстве.