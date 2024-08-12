Свыше 1,8 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю
Свыше 1,8 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю. Это на 589 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года.
Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, чаще всего жители посещали парки в субботу, в этот день там побывали свыше 335 тысяч гостей, а за все выходные — 585 тысяч.
«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.
За неделю 82 тысячи человек посетили «Пехорку» в Балашихе, 49 тысяч — парк Толстого в Химках, 47 тысяч — центральный парк Пушкино, 40 тысяч — парк Мира в Мытищах и 34 тысячи — «Сестрорецкий» в Клину.
С 5 по 11 августа жители также более 17,96 тысячи раз прокатились на каруселях и 96 тысяч раз побывали на пляжах.
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