Свыше 1,8 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю

Свыше 1,8 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю. Это на 589 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, чаще всего жители посещали парки в субботу, в этот день там побывали свыше 335 тысяч гостей, а за все выходные — 585 тысяч.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.