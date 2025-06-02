Свыше 179 тысяч онлайн-заявок на соцкарты подали в Подмосковье с января

Жители Подмосковья подали более семи тысяч онлайн-заявок на оформление социальных карт. При этом более 179 тысяч поступило с начала этого года.

Как сообщили в Мингосуправлении Подмосковья, услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь», а также в мобильном приложении «Добродел».

Оформить социальные карты могут льготники, которые зарегистрированы в Московской области. Они дают возможность бесплатно ездить в общественном транспорте и получать скидки в магазинах и аптеках.

Услугу предоставляют в течение 16 рабочих дней. Готовую карту можно забрать в МФЦ.

Цифровые сервисы доступны в Подмосковье благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».