Свыше 179 тысяч онлайн-заявок на соцкарты подали в Подмосковье с января
Жители Подмосковья подали более семи тысяч онлайн-заявок на оформление социальных карт. При этом более 179 тысяч поступило с начала этого года.
Как сообщили в Мингосуправлении Подмосковья, услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь», а также в мобильном приложении «Добродел».
Оформить социальные карты могут льготники, которые зарегистрированы в Московской области. Они дают возможность бесплатно ездить в общественном транспорте и получать скидки в магазинах и аптеках.
Услугу предоставляют в течение 16 рабочих дней. Готовую карту можно забрать в МФЦ.
Цифровые сервисы доступны в Подмосковье благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
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