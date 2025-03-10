Свыше 1,74 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю

Парки Подмосковья с 3 по 9 марта посетили более 1,74 миллиона человек. В Министерстве благоустройства региона отметили, что больше всего визитов зафиксировали в субботу и воскресенье.

В Международный женский день и 9 марта на свежем воздухе отдохнули 772 тысячи человек.

Самым посещаемым на прошлой неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе, где побывали свыше 72 тысяч человек. Там можно полюбоваться рекой, выгулять собаку в специально отведенном месте, заняться спортом на оборудованных площадках, посетить 5D-кинотеатр и контактный зоопарк.

Еще 50 тысяч человек посетили Центральный парк в Долгопрудном, где можно поудить рыбу, покормить уток и прокатиться на велосипеде.

На третьем месте оказался парк имени Калинина в центре Королева, где оборудованы зоны для активного отдыха и дорожки для прогулок. Там отдохнули 43 тысячи местных жителей и гостей.

Четвертое место по посещаемости занял парк в городском округе Пушкинский, где побывали 42 тысячи человек. А пятое — парк имени Толстого в Химках, который посетили 34 тысячи человек.

«Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого мы благоустраиваем новые территории региона, следим за содержанием парков и регламентируем уборку территорий», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.