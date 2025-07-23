Свыше 172 тысяч жителей Подмосковья изучили основы кибербезопасности онлайн

На портале госуслуг Московской области действует раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном». С момента запуска страницы в декабре 2022 года опубликованную информацию изучили свыше 172 тысяч пользователей.

С начала года зафиксировали более 70 тысяч посещений раздела, который доступен на главной странице портала в категории «Сервисы».

Наибольший интерес у жителей Подмосковья вызвали материалы по теме «Меня взломали в Telegram». На втором месте по популярности оказался раздел о социальных сетях, а третью позицию заняла проблема взлома мессенджера WhatsApp.

Пользователям предлагают не только проверить уровень цифровой грамотности с помощью специального теста, но и скачать полезные памятки по защите от киберугроз. Здесь же можно узнать о наиболее распространенных схемах интернет-мошенничества.