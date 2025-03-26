Свыше 170 тысяч засоров мусоропроводов устранили в домах Подмосковья в феврале
Содержанием общедомового имущества в надлежащем порядке занимаются управляющие организации. В феврале они очистили от засоров свыше 170 мусоропроводов в многоквартирных домах Подмосковья.
Сотрудники управляющих организаций должны регулярно промывать мусоропроводы, чтобы в подъездах не возникал неприятный запах. В случае засора они обязаны принять заявку в работу в течение суток.
Если организация игнорирует обращение, необходимо сообщить об этом в территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
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