Свыше 170 тысяч засоров мусоропроводов устранили в домах Подмосковья в феврале

Содержанием общедомового имущества в надлежащем порядке занимаются управляющие организации. В феврале они очистили от засоров свыше 170 мусоропроводов в многоквартирных домах Подмосковья.

Сотрудники управляющих организаций должны регулярно промывать мусоропроводы, чтобы в подъездах не возникал неприятный запах. В случае засора они обязаны принять заявку в работу в течение суток.

Если организация игнорирует обращение, необходимо сообщить об этом в территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.