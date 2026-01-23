Свыше 170 тысяч телемедицинских консультаций провели в ФАПах Подмосковья за год

Телемедицинские консультации доступны пациентам фельдшерско-акушерских пунктов. В прошлом году этой услугой воспользовались свыше 170 тысяч человек.

Жители сельских территорий могут дистанционно получить консультации, в частности, узкопрофильных специалистов.

«На онлайн-приеме врач может скорректировать лечение, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, разъяснить итоги диспансеризации и пройденных обследований, а также закрыть больничный лист», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Запись на дистанционный прием доступна на региональном портале государственных услуг в разделе «Здоровье», через приложение «Добродел: Телемедицина», при помощи бота Денис в мессенджере МАХ, инфомат в медицинской организации, а также по номеру 122 или во время визита к врачу.