Свыше 170 тысяч предпринимателей посетили инвестпортал Подмосковья с начала года

В Подмосковье работает инвестиционный портал, на котором собраны все ключевые сведения для предпринимателей. С начала года сайт посетили более 170 тысяч человек.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что на портале публикуют данные о мероприятиях и образовательных программах.

«Инвестиционный портал Московской области является единой точкой входа для бизнеса. Здесь собрана вся необходимая информация для открытия и ведения своего дела в регионе, в том числе доступные меры поддержки», — пояснили в ведомстве.

На сайте можно найти информацию об инфраструктуре для предпринимательства, пошаговую инструкцию по выходу на экспорт и другие полезные сервисы.

Кроме того, на портале предусмотрена возможность одним кликом направить обращение в Центр управления регионом «Бизнес».

Подробнее о возможностях и инструментах поддержки предпринимателей в Подмосковье можно узнать по ссылке.