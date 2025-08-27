Свыше 170 тысяч предпринимателей посетили инвестпортал Подмосковья с начала года
В Подмосковье работает инвестиционный портал, на котором собраны все ключевые сведения для предпринимателей. С начала года сайт посетили более 170 тысяч человек.
В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что на портале публикуют данные о мероприятиях и образовательных программах.
«Инвестиционный портал Московской области является единой точкой входа для бизнеса. Здесь собрана вся необходимая информация для открытия и ведения своего дела в регионе, в том числе доступные меры поддержки», — пояснили в ведомстве.
На сайте можно найти информацию об инфраструктуре для предпринимательства, пошаговую инструкцию по выходу на экспорт и другие полезные сервисы.
Кроме того, на портале предусмотрена возможность одним кликом направить обращение в Центр управления регионом «Бизнес».
Подробнее о возможностях и инструментах поддержки предпринимателей в Подмосковье можно узнать по ссылке.