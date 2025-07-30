Свыше 170 площадок для размещения грузовых контейнеров проверили в Подмосковье. На 146 из них выявили нарушения.

Новые правила размещения грузовых контейнеров ввели в Подмосковье в июле. Они направлены на усиление мер безопасности и предотвращения происшествий, напомнили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Инспекторы ведомства, а также сотрудники МЧС, МВД и других учреждений проверили более 170 площадок из запланированных 218. На оставшихся проведут рейды в течение этой недели.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — главы министерства Владислава Мурашова, на 146 территориях выявили нарушения.

«Правообладателям земельных участков выданы предостережения на устранение всех выявленных нарушений. Повторные рейды по указанным объектам будут проведены по истечение 30 дней», — сказал он.

Для размещения контейнеров компания должна иметь договор на обращение с ТКО, оборудовать территорию системой видеонаблюдения и обеспечить ее складами, освещением, ливневками и КПП.