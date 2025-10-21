Свыше 170 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

С 13 по 17 октября Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на открытые торги 175 объектов. В перечень включили 87 земельных участков для аренды и 67 для продажи и другие активы.

Желающие могут приобрести или взять недвижимость во временное пользование: 11 нежилых помещений сдают в аренду, шесть — продают. Еще к покупке предлагают два объекта с нежилыми помещениями и земельными участками. Также доступны два места для водопользования.

На земельных участках для ИЖС и ведения личного подсобного хозяйства можно построить собственный дом. Для такой цели подойдет участок в деревне Бабынино Можайского округа площадью в 10 соток. Его сдают в аренду. Цена стартует с 31,2 тысячи в год.

Купить землю для хозяйства можно в деревне Медведево в Ступине. Доступная площадь — почти 30 соток. Обойдется покупка объекта минимум в 1,1 миллиона рублей.

Для бизнеса также есть большой выбор предложений. Все объекты можно найти на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все торги проводятся в электронном формате.

Ключевой принцип проведения аукционов неизменный: победителем признают участника, который предложил наибольшую цену за лот.