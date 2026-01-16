Свыше 170 муниципальных дорог капитально отремонтировали в Подмосковье за год

Фото: фото: администрация г. о. Люберцы / Минтранс Подмосковья

В Подмосковье подвели промежуточные итоги масштабной программы капитального ремонта муниципальных дорог. Работы завершили на 174 участках, общая длина которых составила около 125 километров.

Наибольшее количество дорог привели в порядок в Егорьевске, Кашире, Серпухове и Ступине.

«Мы увеличили объем ремонта почти вдвое и охватили 38 округов области. Программу строили, отталкиваясь от реальных нужд. Теперь дороги стали значительно комфортнее и безопаснее. На многих появились новые тротуары и остановочные площадки», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Кроме того, асфальт вместо грунта уложили на 86 участках. Эти работы охватили свыше 70 километров.

Так, в Кашире укрепили 34 грунтовые дороги.

В Ступине капитально отремонтировали 25 объектов.

«По нашей дороге в плохую погоду ездить было сложно. И наконец-то тут появился асфальт вместо грунта — разница, конечно, ощутима. Мы очень довольны», — рассказал житель Серпухова Алексей.

В общей сложности в Серпухове обновили 18 дорог, а в Егорьевске — 16. На большинстве из них грунт заменили на современное асфальтобетонное покрытие.

Программа ремонта местной дорожной сети не завершается: специалисты уже формируют новые планы на 2026 год.