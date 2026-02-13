Свыше 170 дворников привлекли к уборке снега в Раменском 13 февраля

В Московскую область вернулись снегопады, поэтому коммунальные службы работают в усиленном режиме. В Раменском специалисты активно устраняют последствия непогоды.
В пятницу, 13 февраля, сотрудники учреждения «Содержание и благоустройство» с раннего утра приступили к расчистке территорий. В уборке снега задействовали 172 человека, а также 47 специализированных машин.
Активная фаза работ проходит возле дома № 23 на Дачной улице. Туда направили бригаду, состоящую из четырех человек, а также самосвал и экскаватор-погрузчик.
В первую очередь дворники и техника расчищают дороги, автобусные остановки, а также проходы к детским садам, школам, поликлиникам и магазинам.
