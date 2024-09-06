Свыше 1,7 тысячи жителей Подмосковья обратились в передвижные офисы БТИ с января

Жители Подмосковья получили 1,7 тысячи консультаций бюро технической инвентаризации с начала года. Они обращались за помощью через мобильный офис.

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, услуги БТИ можно получить как очно в стационарных отделениях, так и в передвижных пунктах. Такую возможность запустили два года назад, а с начала этого года консультации в мобильном офисе получили 1750 человек.

"Целью мобильного офиса БТИ являются наиболее отдаленные садовые товарищества, гаражные кооперативы. Для работы предусмотрено все: брендированный микроавтобус оснащен ноутбуком, доступом к интернету и другими необходимыми техническими средствами", - добавили в ведомстве.

Самыми популярными услугами у жителей по итогам полугодия стали регистрация объектов гаражной и дачной амнистии, а также перевод садового дома в жилой.

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