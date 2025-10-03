Свыше 1,7 тысячи заявок на жилищные сертификаты подали в Подмосковье с июня

В Подмосковье приближается окончание срока приема заявок на жилищные сертификаты для переселения из аварийного жилья. С 1 июня, когда стартовала программа, поступило 1745 обращений.

У жителей региона остается время до 15 октября, чтобы подать заявление, а затем до 14 ноября — подобрать новую жилплощадь и воспользоваться полученным сертификатом.

«Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. Благодаря сертификату как собственники аварийного помещения, так и семьи, проживающие по договорам социального найма, могут приобрести квартиру в новостройке или в строящемся доме со сроком ввода не позднее конца 2026 года», — приводит пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья слова руководителя ведомства Александра Туровского.

Документ гарантирует покупку за счет государства жилья, где квадратный метр стоит 174 839 рублей. При этом минимальная площадь составляет 28 квадратных метров, даже если ранее принадлежавшая владельцу площадь была меньше.

Так, стартовый размер компенсации достигает 4 895 492 рублей.

Программу реализуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Важно отметить, что ее участники сохраняют право проживания по прежнему адресу до момента фактического переезда в новое жилье.