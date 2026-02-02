Свыше 1,7 тысячи учащихся Подмосковья выступят на конкурсе профмастерства

В Подмосковье начался региональный этап чемпионата «Профессионалы». В этом году в нем участвуют более 1,7 тысячи школьников и студентов колледжей.

Участники попробуют свои силы сразу в нескольких сотнях направлений — всего их больше 300. Отдельное внимание уделили категории «Юниоры»: для нее подготовили свыше 100 компетенций.

Учащиеся продемонстрируют, чему научились, в самых разных сферах — от ручной лазерной сварки и электромонтажа до графического дизайна. Речь идет о рабочих специальностях и современных цифровых профессиях, которые сегодня особенно востребованы.

В Министерстве образования Московской области отметили, что соревнования продлятся со 2 по 28 февраля. Для чемпионата задействовали 56 образовательных площадок по всему региону. Все они оснащены современной техникой, чтобы условия были максимально приближены к реальной работе.

Например, в ГСГУ и ГГТУ участники продемонстрируют педагогические навыки. В Люберецком техникуме имени Ю. А. Гагарина основной упор сделают на беспилотные авиационные системы, а в Раменском колледже будут соревноваться те, кто выбрал мехатронику и робототехнику.

За работой конкурсантов будут следить свыше 300 экспертов. По итогам чемпионата сформируют сборную команду Московской области. Именно она представит регион на итоговом межрегиональном этапе, который пройдет в апреле в разных городах страны.

Чемпионат проводят в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который входит в национальный проект «Молодежь и дети». Инициативу поддерживает Минпросвещения России.

Главная цель проекта — помочь молодежи раньше определиться с профессией и получить реальные навыки.