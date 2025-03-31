Свыше 1,7 тысячи спортсменов поборолись за кубки по чир спорту в Солнечногорске

Кубок Московской области по чир спорту и VII Кубок Спортивного клуба «Чир лига» прошли в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» в Солнечногорске. В масштабной двухдневной программе участвовали более 1700 спортсменов и 140 тренеров.

Спортсмены из 30 городов и шести регионов России собрались для участия в дисциплинах перфоманс и чирлидинг. Участники состязались в различных направлениях, таких как хип-хоп, фристайл, джаз и другие. Возрастной диапазон участников варьировался от трех лет и без верхних ограничений. Выступали даже команды родителей.

«Наши соревнования — официальные. Каждый раз мы стараемся привнести в них что-то новое. Чир спорт, наверное, является самым веселым видом спорта, который дает очень много эмоций. Участники должны быть самыми лучшими, красивыми и сильными. Они соревнуются друг с другом в акробатике, танцевальных направлениях», — рассказал организатор соревнований по чир спорту Сергей Морозов.

Судейская коллегия, состоящая из судей всероссийской категории, оценивала выступления по критериям зрелищности, акробатики и танцевального мастерства. Победители и призеры были награждены медалями, кубками и дипломами. Главный кубок завоевала команда «Чиренкели клаб» из Москвы.

Следующие соревнования по чир спорту в Московской области пройдут 26 апреля, а в Солнечногорске они запланированы на декабрь.