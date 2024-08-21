Свыше 1,7 тысячи лифтов произвели на заводе в Серпухове с начала года

Свыше 1,7 тысячи лифтов произвели в Серпухове с начала года. Их установили в деловых комплексах, отелях, общественных центрах и многоэтажных зданиях.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, 65% продукции Серпуховского лифтостроительного завода выпустили для частных строительных компаний, остальные 35% — для проведения капитального ремонта жилых домов. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, главы министерства Екатерины Зиновьевой, до конца года предприятие планирует произвести еще 1,8 тысячи лифтов.

«В ближайшей перспективе завод планирует выйти на мощность в 10 тысяч лифтов ежегодно. После масштабной модернизации в 2022 году, инвестиции в которую составили более двух миллиардов рублей, завод стал эффективной производственной площадкой, оснащенной не только высокотехнологичным уникальным оборудованием, но и самой высокой испытательной башней в Европе», — рассказала она.

Завод выпускает лифты широкой ценовой категории, в том числе модели повышенного комфорта и бизнес-класса. В прошлом году там запустили проект по созданию интерактивных кабин и умными решениями и современным дизайном. По словам управляющего заводом Леонида Чернонога, по итогам года предприятие планирует выпустить 3,5 тысячи лифтов.

«Первое полугодие стало очень продуктивным для нашего предприятия. Мы заключали новые контракты, нанимали и обучали работников, производили комфортные кабины для уникальных урбанистических проектов и для фондов капитального ремонта», — отметил он.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».