Свыше 1,7 тысячи домов капитально отремонтировали в Подмосковье с января

Реализация программы капремонта многоквартирных домов на 2024 год продолжается в Подмосковье. На данный момент в ее рамках в порядок привели свыше 1,7 тысячи объектов. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Программа капитального ремонта охватывает широкий спектр работ, включая замену лифтов, ремонт фасадов и систем газоснабжения. Последнему пункту уделяют особое внимание.

В ведомстве отметили, что в текущем году процент выполненных работ по замене газоснабжения по региону составил 65%. Полностью годовой план выполнили в девяти округах.

На данный момент лифты заменили в 106 домах — это половина от общего плана. Отмечается, что особенно быстро работы выполняют в Кашире, Дмитрове и Ленинском округе. Также в число лидеров вошли Солнечногорск, Талдом, Волоколамск и другие округа.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский отметил, что уже сейчас видны значительные результаты, что подтверждает усилия по улучшению жилищных условий в регионе.

Во втором полугодии в Подмосковье планируют заменить 258 лифтов, отремонтировать системы газоснабжения в 329 домах, а также заменить кровлю 1,4 тысячи МКД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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