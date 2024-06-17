Свыше 17 тысяч пар поженились в Подмосковье с начала года

Свыше 17 тысяч пар зарегистрировали отношения в Подмосковье с начала года. Для молодожен также запустили удобный портал для выбора места торжества.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, бесплатно зарегистрировать брак можно в 25 парках региона, а также в парк-отелях, усадьбах, музеях и других местах.

«В Подмосковье более 17 тысяч пар поженились с начала года, а еженедельно мы регистрируем тысячи браков. Для молодоженов мы запустили удобный портал „Свадьбы в Подмосковье“, где можно подобрать любую локацию для торжества. Отмечу, что у нас в регионе более 60 мест, среди которых парки, где бесплатно и с комфортом можно зарегистрировать брак», — рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

Она добавила, что зарегистрировать союз можно в любой понравившейся локации, а том числе на природе: в поле или на берегу реки.

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