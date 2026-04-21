Свыше 17 тысяч медиков получили компенсацию за аренду жилья в Подмосковье

В Московской области продолжает действовать программа поддержки медицинских работников, предусматривающая компенсацию расходов на аренду жилья. Размер выплаты варьируется в зависимости от расположения муниципалитета.

Одному медику могут возмещать до 30 тысяч рублей ежемесячно, а если оба супруга работают в системе здравоохранения, сумма увеличивается до 45 тысяч рублей.

«Компенсацию аренды жилья ежемесячно получают более 17 тысяч медработников региона, из них почти 11,2 тысячи — это средний медперсонал, более 5,8 тысячи — врачи», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Для получения выплаты предусмотрен ряд требований. В частности, необходимо быть трудоустроенным на полную ставку в медицинской организации, подведомственной областному Минздраву, и работать на территории Подмосковья.

Кроме того, у заявителя, а также у его близких родственников не должно быть собственного жилья в регионе. Также учитывают отсутствие в пользовании помещений, предоставленных по договорам социального, коммерческого или специализированного найма.

Подать заявку можно в электронном виде через региональный портал госуслуг. Обращение рассматривают в течение 10 рабочих дней.

Это лишь одна из действующих мер поддержки: в Подмосковье реализуют целый комплекс программ, направленных на привлечение и поощрение медицинских кадров.