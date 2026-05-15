Свыше 17 тысяч медиков оформили компенсацию за аренду жилья в Подмосковье

В Московской области продолжают расширять меры поддержки для сотрудников государственных медицинских учреждений. Одной из самых востребованных программ остается компенсация аренды жилья для медработников.

Ежемесячная выплата может достигать 30 тысяч рублей для одного специалиста и до 45 тысяч рублей для семейной пары, если оба супруга работают в системе здравоохранения региона. Размер компенсации зависит от удаленности муниципалитета.

«Мы реализуем целый комплекс мер социальной поддержки медработников в Подмосковье — программы „Социальняя ипотека“, „Приведи друга“, „Земский доктор“ и другие. На данный момент компенсацию за аренду съемного жилья получают свыше 17,1 тыс. медработников: более 5,8 тысячи врачей и почти 11,3 тысячи — средний медперсонал», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин

Для оформления компенсации необходимо соблюдать ряд требований. Медработник должен трудиться на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области. Кроме того, у заявителя и членов его семьи не должно быть собственного жилья на территории региона, а также помещений, предоставленных по договорам социального, специализированного или коммерческого найма.

Подать заявление можно через региональный портал госуслуг, рассмотрение занимает до десяти рабочих дней.

В Подмосковье действуют и другие меры поддержки медицинских специалистов.