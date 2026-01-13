Свыше 17 тысяч камер «Безопасного региона» подключили в Подмосковье за год

Более 17 тысяч видеокамер подключили к системе «Безопасный регион» в Подмосковье в 2025 году. Их общее количество уже превысило 166,7 тысячи.

Как рассказали в региональном министерстве государственного управления, видеокамеры системы «Безопасный регион» устанавливают в подъездах многоквартирных домов, в парках, на дорогах, в автобусах, рядом с магазинами и на других общественных пространствах.

Под контролем видеокамер также находятся детские государственные учреждения и игровые площадки.

Устройства позволяют следить за порядком, выявлять и предотвращать правонарушения, а также контролировать чистоту на территориях.