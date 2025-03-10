Свыше 17 тысяч исследований качества мяса и рыбы провели в Подмосковье в феврале

Специалисты государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы в феврале провели в Подмосковье более 17 тысяч исследований мяса и рыбы. Продукты проверили по нескольким показателям.

Эксперты во время анализа учитывали физико-химические и дозиметрические свойства, а также проводили пробу варки. Они оценили вид и запах рыбы, а также проверили ее на отсутствие паразитов.

Сотрудники лабораторий взяли 15,8 тысячи проб мяса и около 1,6 тысячи проб рыбы. Они провели более 3,8 тысячи исследований свинины, 2,3 тысячи исследований говядины, 1,2 тысячи – баранины и 1,1 тысячи – разных видов рыбы.

В общей сложности сейчас в Московской области работают 79 госветлабораторий, где трудятся 123 специалиста.

Жители Подмосковья в феврале купили свыше четырех тысяч тонн свинины, 900 тонн говядины, 122 тонн баранины и двух тысяч тонн свежей рыбы.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона напомнило, что у продавцов на рынках и ярмарках должны быть при себе документы, подтверждающие происхождение товара, дату его производства и срок годности.