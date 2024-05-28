Свыше 17 тысяч домов капитально отремонтировали в Подмосковье с 2014 года

Программу капитального ремонта проводят в Московской области с 2014 года. За это время в Подмосковье привели в порядок свыше 17 тысяч домов, заменили 13 тысяч лифтов, а также отремонтировали почти десять тысяч крыш и четыре тысячи фасадов.

Так, в этом году в микрорайоне Сходня в Химках завершился ремонт домов № 26, № 28 и № 30 на улице Чапаева.

По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, осуществление строительного контроля специалистами «Управления технического надзора капитального ремонта» гарантирует соблюдение всех технологических норм и правил подрядной организацией.

Напомним, «УТНКР» решает основные задачи в рамках важнейших программ Московской области. Представители технадзора принимают участие в комиссионных приемках работ, осуществляет строительный контроль на объектах, капитальный ремонт которых выполняют региональные министерства и ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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