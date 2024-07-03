Свыше 17 тысяч домов капитально отремонтировали в Подмосковье с 2014 года

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел выездное заседание в Балашихе. Депутаты вместе с представителями профильных министерств, ФКР, органов МСУ и управляющих организаций обсудили реализацию региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Председатель Комитета Игорь Коханый подчеркнул, что краткосрочный план на 2023–2025 годы является самым масштабным за всю историю реализации региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов.

В общей сложности на территории Подмосковья насчитывается порядка 57 тысяч многоквартирных домов. При этом в региональной программе капремонта участвуют свыше 44 тысяч.

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области стартовала в 2014 году. На заседании отмечено, что за это время было отремонтировано около 17,5 тысяч многоквартирных домов (39%). В результате проведенных работ удалось повысить качество жизни более чем 2,5 миллиона жителей.

Сейчас ведутся сезонные работы, такие как ремонт мягких кровель, штукатурка фасадов и замена внутридомовых инженерных систем.

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