Свыше 17 тысяч девятиклассников Подмосковья сдали ОГЭ по русскому языку на отлично

Стали известны результаты ОГЭ по русскому языку. Экзамен написали около 98 тысяч девятиклассников из Подмосковья, 18% из них получили оценку «отлично».

ОГЭ по русскому языку прошло 9 июня. Как рассказали в региональном Минобразования, экзамен успешно сдали 93,5% участников. Минимальный порог не смогли преодолеть 6,5%.

«Каждый пятый выпускник показал высокий результат: 18 % девятиклассников получили „отлично“, ещё 35 % справились на „четверку“. Это подтверждает высокий уровень базовой подготовки по русскому языку», — рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Экзамен проходил в 602 пунктах, за процедурой наблюдали 1,1 тысячи человек.

Резервные дни для пересдачи назначили на 26 июня, 1 и 2 июля.

Школьники и их родители могут задать вопросы, связанные с ОГЭ и ЕГЭ, по телефону горячей линии 8 (498) 602-10-95.