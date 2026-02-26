Свыше 1,7 млрд рублей выплатят семьям новорожденных в Подмосковье в 2026 году

В Подмосковье продолжает действовать разветвленная система поддержки семей с новорожденными. При появлении ребенка родители могут рассчитывать на единовременную выплату, подарочные наборы и дополнительные адресные пособия.

Отдельная мера поддержки — 300 тысяч рублей — предусмотрена для молодых многодетных семей.

«Отмечу, что в этом году на поддержку семей при рождении ребенка мы направим более 1,7 миллиарда рублей», — пояснила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Каждый ребенок, появившийся на свет в Подмосковье, может получить губернаторский подарок — набор «Я родился в Подмосковье». В коробке собрано более 50 предметов первой необходимости.

Если семья предпочитает самостоятельно выбирать вещи для новорожденного, можно оформить денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Заявление заполняют прямо в роддоме, а средства поступают на карту в течение 10 дней.

Получить набор или выплату могут все россияне. Главное условие — регистрация ребенка в местном ЗАГСе или МФЦ. При рождении двойни подарок полагается каждому из детей.

Регион также оказывает адресную помощь семьям с низким достатком. На первенца предусмотрено 20 тысяч рублей, на второго — 40 тысяч, на третьего и последующих — 60 тысяч.

При рождении двойни, на каждого ребенка выплачивают по 70 тысяч рублей. Если на свет появились тройняшки или больше детей, семья получает 300 тысяч рублей.

Если родителям еще нет 36 лет и у них рождается третий или последующий ребенок, семье также выплачивают 300 тысяч рублей. При этом хотя бы один из родителей должен иметь постоянную регистрацию в Подмосковье, а рождение необходимо оформить в местном ЗАГСе. Эту меру поддержки продлили и на 2026 год.

В регионе действует комплексная услуга «Рождение ребенка». Сотрудник ЗАГСа приходит прямо в палату и оформляет свидетельство о рождении, присваивает ИНН, помогает получить полис, зарегистрировать ребенка, оформить выплаты и даже поставить в очередь в детский сад.

Готовые документы приходят в личный кабинет на сайте госуслуг.