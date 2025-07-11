Свыше 17 километров дорожного покрытия обновят в Балашихе в 2025 году

Асфальт уже обновили на участке длиной более километра от моста у микрорайона Новый свет до улицы Свердлова. Работы по укладке нового покрытия на Заречной улице в 21-м микрорайоне Балашихи завершили досрочно.

Участок, протяженностью 1,403 километра, получил новое асфальтовое покрытие в рамках муниципальной программы развития дорожной инфраструктуры.

Ремонт стартовал 1 июня и завершился раньше установленного срока. Возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Метеор» появились дополнительные посадочные площадки для общественного транспорта, а в ближайшее время на Заречной улице установят остановочные павильоны.

В 2025 году в городском округе планируется привести в порядок 24 участка дорог общей протяженностью 17,4 километра и площадью 120,5 тысячи квадратных метров.

По словам представителя управления дорожного хозяйства Балашихи Дмитрия Иванова, «проведенные работы позволят значительно улучшить транспортную доступность и повысить безопасность движения на одной из ключевых улиц микрорайона». Масштабный ремонт станет частью комплексного подхода к созданию комфортной городской среды.